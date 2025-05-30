Bakan Uraloğlu Eskişehir’de Temel Attı

BAKAN URALOĞLU ESKİŞEHİR’DE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir’de Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı, şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Bu sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi” diye belirtti. Tören, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nin ardından gerçekleştirildi.

YÜKSEK HIZLI TREN LİGİNE YÜKSELME BAŞARISI

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, konuşmasında, “2009 yılında hizmete aldığımız Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattıyla ülkemiz dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren ligine yükselen ülke olmuştur” ifadelerini kullandı. Kurt, Eskişehir’in demiryolu ulaşımı alanındaki projelerle önemli bir merkez haline geldiğini ve yeni bağlantı hattının temel atma töreninin de bu süreci daha da güçlendireceğini vurguladı.

DEMİRYOLU YATIRIMLARI VE GELECEK VİZYONU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, son 23 yıl içinde demiryollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım yapıldığını dile getirdi. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunun 2023 itibarıyla 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, “İlk olarak 2009 yılında Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını hizmete alarak, ülkemizi Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğiyle tanıştırdık” dedi.

LOJİSTİK ALANDA STRATEJİK PROJELER

Projenin detaylarını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bu yılın sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometre uzunluğundaki bu hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni birleştirecek” şeklinde konuştu. Hat ile Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demiryolu aracılığıyla ulaşımının sağlanacağına dikkat çekti. “Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek” diyen Uraloğlu, bu projelerin hem maliyetleri düşüreceğini hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu’na, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri eşlik etti. Tören, dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış seremonisiyle sona erdi. Bakan Uraloğlu, programına Valilik ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı ile devam edecek.