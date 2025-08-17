Bakan Uraloğlu, Gençleri Kutladı

GENÇLERİN UZAY TEKNOLOJİLERİNE UYUMU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10’uncu Türksat Model Uydu Yarışması’nda tanıtılan ‘Yakın Uzay’ görevini, gençlerin uzay teknolojilerindeki yeterliliklerini gösteren önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Uraloğlu, “Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak” diye belirtti. Bakan, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Türksat Model Uydu Yarışması’nın, genç mühendisleri ‘Yakın Uzay’ ile buluşturduğunu ifade etti.

KATILIMCILARIN BAŞARILARI

Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını belirtti. “Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi” diyen Uraloğlu, üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini ve çift yönlü haberleşme ile iki ayrı yer istasyonu arasında veri aktarıldığını açıkladı.

YARIŞMA SONUCU VE DEĞERLENDİRMELER

Bakan Uraloğlu, model uyduların konum, sıcaklık, basınç gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini başarıyla geçtiğini aktardı. Uydular, yer istasyonundan gelen komutlara anlık yanıt vererek görev senaryolarını uyguladı. Yarışmanın şampiyonu MERGEN (Erciyes Üniversitesi) 90,05 puan ile kazandı. İkinci olan AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) 85,23 puan aldı ve üçüncü sırada NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) yer aldı. Uraloğlu, “Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılan ve yeteneklerini geliştiren tüm gençlerdir” diyerek gençlerin bu alanda önemli katkılar sunacağını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİK VİZYONU

Bakan Uraloğlu, Türksat Model Uydu Yarışması’nın sadece bir mühendislik yarışı olmadığını, Türkiye’nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun önemli bir parçası olduğunu da dile getirdi. “Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin” diyen Uraloğlu, gençlerin ileri teknolojileri tasarlama yeteneklerine sahip olduklarını belirtti.