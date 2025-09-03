Haberler

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane’yi Ziyaret Etti

BAKAN URALOĞLU GÜMÜŞHANE’DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt’taki programının ardından Gümüşhane’ye geçiş yaptı. İlk olarak Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret eden Uraloğlu, burada yerel yöneticilerle bir araya geldi.

BELEDİYE VE PARTİ ZİYARETLERİ

Uraloğlu, Gümüşhane Belediyesi ile AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmeler sırasında bölgedeki projeler ve gelişmeler üzerine istişarelerde bulundu. Programlarının ardından Bakan Uraloğlu, Gümüşhane’yi terk etti.

