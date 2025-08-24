Bakan Uraloğlu, Hız Sınırını Aştı

BAKAN URALOĞLU’NUN HIZ CEZASI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda otomobilin direksiyonuna geçtiği sırada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza kesildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabında bu olayla ilgili bir video paylaşarak, sırasındaki durumu belgelerle açıklamayı amaçladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI VE CEZA TUTANAĞI

Uraloğlu, çektiği videonun ardından yaptığı paylaşımda, direksiyona geçtiği an hız sınırını aştığını ve bu esnada jandarma tarafından ceza işlemi uygulandığını belirtti. Paylaşımında, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” sözlerine yer verdi.