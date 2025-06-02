Bakan Uraloğlu: “Hizmet Kalitesi Denetime Tabi Olacak”

MOBİL KAPSAMA ALANLARI VE HİZMET KALİTESİ DENETİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulakdir Uraloğlu, yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi alanların kapsama alanı ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını bildirdi. Uraloğlu, Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ile Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın kamuoyunun görüşüne sunulduğunu belirtti.

DENETİM SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Bakan, saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımlarla, vatandaşın doğrudan deneyimlerine dayalı bir denetim sistemine geçileceğini ifade etti. “Artık ‘İnternet çekmiyor’, ‘telefon çekmiyor’ gibi şikayetler teknik olarak çok daha sağlıklı şekilde izlenebilecek” dedi. Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerinin hangi kurumlar tarafından yapılacağı da açıklık kazandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yetkilendirilmiş kuruluşları belirleyecek.

Yetki alacak kuruluşların, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları ve en güncel teknolojileri destekleyen cihazlara sahip olması gerektiğini ifade eden Uraloğlu, “Saha ölçüm işini yapacak personel, BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacak” açıklamasında bulundu. Ölçüm personelinin, öncelikle teorik ve pratik eğitimden geçeceği ve sınavda başarı gösterenlerin sertifika alacağı belirtildi.

Uraloğlu, sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin sona ereceğini de vurgulayarak, “Artık yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar ölçüm gerçekleştirebilecek. Yapılacak tüm ölçümler, BTK’nın belirlediği teknik kriterlere uygun gerçekleştirilecek. Bu kuruluşlara beş yıl geçerli yetki belgesi verilecek” dedi. Testler, doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak ve halkın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesini takip edebilmesi sağlanacak.

KAPSAMA HARİTALARINDA GÜNCELLEME

Yeni sistemle mobil operatörlerin sağladığı kapsama haritalarının, sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceği belirtiliyor. Uraloğlu, “Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek” ifadesini kullandı.

IDARİ YAPTIRIMLAR VE STANDARTLAR

Yönetmelik taslağının, yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmecilere yönelik idari yaptırım süreçlerini de içereceğini belirten Uraloğlu, “Yeni yönetmelikle, kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartları daha da yükseltildi. Süreçler net tanımlandı ve yaptırımlar şeffaf hale geldi” dedi.

HEDEF DAHA KAPSAYICI BİR ALTYAPI

Uraloğlu, yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirtti. “Hedefimiz; daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak” dedi. BTK’nın, düzenli ve titiz ölçüm-denetim faaliyetlerini sürdüreceği ve bu yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik hale getirileceği vurgulandı.