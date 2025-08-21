Haberler

Bakan Uraloğlu Iğdır’a gitti

BAKAN URALOĞLU IĞDIR’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın yapılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın temel atma töreni için Iğdır’a gitti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Yarın gerçekleştireceğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır’dayız. Doğunun bereketli topraklarını, ticaretin ve ulaşımın kalbi haline getirecek bu büyük adımı Iğdır’dan başlatıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

PROJE İLE BÖLGE KALKINACAK

Bu projenin, bölgenin kalkınması için önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi. Temel atma töreninin, bölgedeki ulaşım ve ticaret açısından yeni bir dönüm noktası olacağı öngörülüyor. Hızlı demiryolu hattının, bölgedeki yaşam standartlarını iyileştirmesi ve ekonomik canlılık sağlaması bekleniyor.

