Bakan Uraloğlu: “LRIT İle İzleme Mümkün”

LRIT SİSTEMİYLE GÜVENLİK ARTIRIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini açıkladı. Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen ‘Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi’ sistemi ile ilgili olarak Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik içinde güçlendirdiğini belirtti. “Türksat’ın yerli ve milli teknolojisi sayesinde denizlerdeki gözümüz her an açık” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL GÖZETİM YETENEKLERİ

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın geliştirdiği LRIT sistemi ile Türk bayraklı gemilerin dünyadaki her noktadan izlenebildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Türk karasularından bin deniz miline kadar olan gemilerin de izlenebildiğini belirterek, sistemin sadece bir takip uygulaması olmadığını vurguladı. “Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. ‘Denizlerde dijital bir kale kurduk’ desek, abartmış olmayız” dedi.

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Türksat’ın geliştirdiği sistemin tam not aldığını belirtti. “Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye’nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır” diye konuştu. Ayrıca, Türksat’ın sunduğu mobil izleme yeteneklerine dikkat çekerek, gemilerin konumu ve yük durumu gibi bilgilerin anlık olarak takip edilebildiğini kaydetti.

DENİZLER 7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA

Türksat LRIT sistemi ile Türkiye’nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketlerin tek platformdan izlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, gemi bilgileri ve seyrüsefer rotalarının artık tek bir sistemde toplandığını söyledi. “Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında. Türk bayraklı gemiler, dünyanın neresinde olursa olsun, bizim gözetimimizde” ifadelerine yer verdi. Altyapının hem ulusal hem de uluslararası deniz taşımacılığı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, LRIT sisteminin Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunu sözlerine ekledi.