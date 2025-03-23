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Bakan Uraloğlu’ndan Batman’da AK Parti’ye Ziyaret

BATMAN ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman’daki temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ediyor. Burada çiçeklerle karşılanan Bakan, İl Başkanı Hüseyin Şansi’nin hediye takdimiyle karşılaşıyor.

PROJELER VE YATIRIMLAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ziyaret sonrası partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Batman’da süren projeler, ulaşım ve altyapı yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Uraloğlu, kentin kalkınması amacıyla çalışmaların devam edeceğini vurguluyor ve partililerden gelen talepleri ve önerileri dinliyor.

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