Bakan Uraloğlu’ndan Bayram Trafiği Önlemleri Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince karayollarında alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal karayolu ağında gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan, “En yoğun seyahatin gerçekleştiği karayollarında Turuncu Ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinde anlık izleme ve takiplerin yapılacağını, “Karayolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor” dedi. Ayrıca, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, bazı kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını da belirtti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan yerlerde çalışmalara ara verileceği ifade edildi. Bakan Uraloğlu, karayolu ağında trafik işaret levhalarındaki eksiklerin tamamlandığını vurguladı. Kirlenen levhaların görünür hale getirildiğini, aşırı yağış nedeniyle su seviyesinin artması durumunda onarım yaklaşım levhalarının yerleştirildiğini söyledi. Ayrıca, daralmalar ve heyelan nedeniyle trafiğe kapalı olan kesimlerde trafik yönlendirmeleri ile tedbirler alındı.

Bakan Uraloğlu, bayram süresince vatandaşların güvenliği için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve “Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu” dedi. Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve sürüş esnasında cep telefonunun kullanılmaması gibi önemli konulara dikkat çekti. Uraloğlu, sürücülerin yol yapım çalışmaları yapılan kesimlerde uyarı levhalarına uymalarının önemini de vurguladı.

ANLIK YOL DURUMUNU TAKİP EDİN

Bakan, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının trafik yoğunluğuna neden olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünden takip edebileceğini söyledi.