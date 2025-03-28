Bakan Uraloğlu’ndan Gençlere Sosyal Medya Önerisi

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, “Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI BELİRLEDİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

DÜZENLEME YAPILACAK

Uraloğlu, açıklamalarında, sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası kullanıcılar için ebeveyn izninin zorunlu olacağı, 13 yaş altındaki çocuklara ise bu platformlarda izin verilmeyeceği konusunda genel bir mutabakat sağladıklarını belirtti. Bakan, bu düzenlemenin Meclis’e sunulacağını ve “Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz” şeklinde ifade etti.