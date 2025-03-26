Bakan Uraloğlu’ndan Sahurda Anlamlı Ziyaret

RAMAZAN SOFRASI BEŞİKTAŞ’TA KURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ramazan ayının ruhuna uygun anlam dolu bir ziyaret gerçekleştirdi. Trabzon’da bulunan üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına katılan Bakan Uraloğlu, gençlerle bir araya gelerek onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Sahur sonrası gerçekleşen samimi sohbetler sırasında, gülümseten anlar ortaya çıktı.

YEREL LEZZETLER VE SAMİMİ SOHBETLER

Ramazan bereketi sayesinde misafirlerin sayısının hızla çoğaldığı sofrada, gençlerin hazırladığı yöresel lezzetler de yer aldı. Gecede ev yapımı kuymak, çiğ köfte ve bol miktarda çay sunuldu. Bu sıcak ve samimi ortamda, gençlerle derinlemesine sohbet eden Uraloğlu, “Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERLE PAYLAŞILAN MANEVİYAT

Ramazanın manevi değerlerini gençlerle paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor.” dedi. Sahur buluşması, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Gençler, bu anlamlı ziyaretten memnun kaldıklarını ve bu tür buluşmaların kendileri için anlamlı ve motive edici olduğunu dile getirdi.