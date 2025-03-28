Bakan Uraloğlu’ndan Sosyal Medya Yaş Sınırı Önerisi

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE YENİ GÖRÜŞLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan önemli bir açıklama geldi. Uraloğlu, sosyal medya kullanımı konusunda 13 ile 16 yaş arasındaki bireylerin ebeveyn iznine tabi olması ve 13 yaş altındaki çocuklara sosyal medya erişiminin kısıtlanması hususunda toplumsal bir mutabakat sağlandığını ifade etti. “Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İLERİYE DÖNÜK HAZIRLIKLAR

Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda bir yol haritası belirlediklerini dile getirdi. “Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık.” diye ekledi. Uraloğlu, bu düzenlemeyi hayata geçirmek için hazırlıkların sürdüğünü ve düzenlemenin TBMM’ye sunulacağını belirtti.

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK DÜZENLEME

Açıklamalarında, yapılan mutabakatın ardından düzenlemenin Ak Parti grubu tarafından Meclis gündemine getirileceğini belirten Uraloğlu, “Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine getireceğiz. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.