Bakan Uraloğlu, Ro-Ro Araç Sayısının Artışını Açıkladı

TAŞIMACILIK VERİLERİ ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının yüzde 221 artış göstererek 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, bu artışın 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının üç katından fazla olduğunu belirtti. Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yolu ile yapıldığını ifade eden Bakan, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI ÖNEM KAZANIYOR

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deniz taşımacılığından daha fazla pay almak için kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. 2003-2024 yılları arasında deniz yolunun dış ticaret içindeki parasal payının 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ro-Ro taşımacılığının, söz konusu yüklere özel gemilere yönelik en işlevsel taşıma modlarından biri olduğunu söyledi. “Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor” şeklinde açıklama yaptı.

RO-RO HATLARINDAKİ ARAÇ SAYISI VE BÖLGESEL DAĞILIM

Uraloğlu, 2003 yılında yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının 220 bin 345 olduğunu hatırlatarak, 2024 yılında bu sayının 706 bin 387’ye ulaştığını belirtti. 2023 yılı taşımalarının yüzde 69’unun Avrupa, yüzde 15,5’inin Akdeniz, yüzde 15,2’sinin ise Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarında gerçekleştiğinin altını çizdi. Ayrıca, geçen yıl taşınan araçların yüzde 68,5’inin treyler, yüzde 28,1’inin TIR ve yüzde 1,9’unun römork ve yarı römorklerden oluştuğunu aktardı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, 2025 yılı ocak-nisan döneminde taşınan araç sayısının geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,8 artarak 246 bin 816’ya ulaştığını belirtti.