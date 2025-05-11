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Bakan Uraloğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ZİYARET VE BAŞSAĞLIĞI İFADELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın ailesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen saldırının ardından 23 Nisan’da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın ailesine ziyarette bulunduklarını açıkladı.

ŞEHİDİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Uraloğlu, şehidin babası Mecit, annesi Hatice Day ve diğer aile üyeleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, “Anneler Günü’nde, evladını vatan uğruna toprağa veren aziz şehidimizin annesi Hatice Hanım’ın vakur duruşu, metaneti ve güçlü yüreği hepimize örnek oldu. Onun şahsında, tüm şehit annelerimizin ellerinden bir kez daha hürmetle öpüyorum.” dedi. Ayrıca, kahraman şehidi Berat Mecit Day için “Cenabıallah’tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun.” şeklinde duygularını paylaştı.

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