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Bakan Uraloğlu, Siirt’e Demiryolu Müjdesi Verdi

ULAŞTIRMA BAKANINDAN MÜJDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt’i demiryolu ile buluşturacaklarını açıkladı. Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu açılış töreninde konuşan Uraloğlu, demiryolu projesinin yatırım programına alındığını belirtti.

DEMİRYOLU PROJESİ 2025’TE HIZLANIYOR

Bakan Uraloğlu, “Şimdi size çok önemli bir müjdeyi veriyorum. Siirt-Kurtalan yeni demiryolu projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın 28 Mayıs’ta ihalesini yapıyoruz” dedi. Ayrıca Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek hızını saatte 160 kilometreye çıkaracaklarını ifade etti.

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