Bakan Uraloğlu Siirt’i Ziyaret Etti

BAKAN URALOĞLU SİİRT’TE VALİLİK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği’ni ziyaret ederek Vali ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Uraloğlu, Valilik Toplantı Salonu’nda İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamalarda, karayollarında devam eden 8 projeye vurgu yaptı.

DEMİR YOLU PROJESİNİN MÜJDESİ VERİLDİ

Bakan Uraloğlu, “Önümüzdeki yıllarda bitirdiğimiz Siirt şehir geçişinden Eruh yoluna kadar birçok proje var. Onların da son durumunu değerlendirmiş olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere bakanlığımızın, ilimize AK Parti hükümetleri döneminde yapmış olduğumuz 37 milyar liralık bir yatırım var. Ama biz bu sefer önemli bir müjdeyi, önemli bir bilgiyle Siirt halkımızla paylaşmış olduk. Siirt’in talebi olan Siirt-Kurtalan arasındaki demir yolunun başlatılması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Siirt-Kurtalan arasındaki yaklaşık 34 kilometrelik demir yolunu bu sene yatırım programına aldık.” dedi. İhaleye ilişkin detayları da paylaşan Uraloğlu, “Hızlıca buradaki ihaleyle ilgili çalışmaları başlattık ve inşallah önümüzdeki ay yani Mayıs ayının 28’inde ihalesini yapacağız ve ihale sürecini tamamladıktan sonra yaz içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şantiyeleri kurup, inşallah 2025 yılında bir kazma vurmayı planlıyoruz. Siirtimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ESNAFA ZİYARET VE SIKINTILARIN DİNLENMESİ

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, Siirt Güres Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaret programını tamamlayan Uraloğlu, Siirt’ten ayrıldı.