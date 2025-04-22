Bakan Uraloğlu: “Sınır Kapıları Aktif Edilecek”

ŞAM TEMASLARI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği resmi ziyareti çerçevesinde Hicaz Demiryolu İstasyonu’nu ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen ziyarette Uraloğlu, “Mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldık. Tek kapı uygulamasıyla ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesi konusunda çalışmamız var” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu’nun Hicaz Demiryolu İstasyonu ziyareti, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile birlikte düzenlenerek gerçekleşti.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE GÖRÜŞMELER

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nun tarihi önemine vurgu yaparak, “Seçkin bir eser içerisindeyiz burada. Türkiye ile Suriye arasındaki demiryolları ilişkilerinin temellerinin atıldığı bir noktadayız. İki halk olarak çok köklü bir tarihe sahibiz” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ise, iletişim ve ulaştırma alanlarında nasıl işbirliği yapılacağına dair görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, “Karayolları taşımacılığının biraz daha aktifleştirilmesi konusunda fikir birliğine vardık” şeklinde belirtti.

DEMİRYOLU PROJELERİ VE GELİŞMELER

Bakan Uraloğlu ayrıca, “Çobanbey ile Halep arasında tahrip olan demiryolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şam’ı birbirine bağlamak amacıyla görüşmeler yaptık” dedi. Ziyaret sırasında, “Mevcut bütün sınır kapılarının aktif edilmesiyle ilgili karar aldık” açıklamasında bulundu. Karayollarının iyileştirilmesine yönelik olarak ise, “Tahrip olmuş olan bir köprü var, onun bir an önce yapılması veya tamir edilmesi açısından görüşmelerimiz var” yanıtını verdi.

SURİYE’YLE İŞBİRLİĞİ

Suriye hükümetinden özel bir destek olup olmadığına dair soruya Uraloğlu, “Suriye’nin bağımsızlığına kavuşmuş olması bizi mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ulaştırmanın tüm sektörlerinde işbirliği yapacağız” yanıtını vererek, “Burada biraz daha fazla bir araya gelecek ve daha hızlı yol almayı sağlayacağız” diyerek gelecekteki işbirliklerine dair umut verici ifadeler kullandı.