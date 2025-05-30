Bakan Uraloğlu, Temel Atma Törenine Katıldı

BAKAN URALOĞLU TEMEL ATMA TÖRENİNDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak demir yolu bağlantısının temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Uraloğlu’na Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu ve Fatih Dönmez ile birlikte birçok davetli eşlik etti. Bakan Uraloğlu, Eskişehir’in demir yolu altyapısını tamamen yenilediklerini vurguladı. Uraloğlu, Eskişehir demir yollarının Anadolu’ya açılan kapı konumunda olduğunu belirtti.

DEMİR YOLU ALTYAPISI VE LOJİSTİK KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, Eskişehir’in 2009 yılında açılan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattıyla modern demir yolu çağının öncü şehirlerinden biri haline geldiğini ifade etti. “16 yıldır rayların üzerinde geleceğe koşuyoruz. Bugün Eskişehir’in sanayi gücünü, kültürünü ve bereketini yüksek hızlı trenlerle Ankara’ya, İstanbul’a, Konya’ya, Kocaeli’ye, Sivas’a taşıyoruz. Eskişehir, sadece bir durak değil, medeniyetlerin buluştuğu, ticaretin hız kazandığı bir kavşaktır. Şimdi Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temelini atarak, şehrimizin lojistik kapasitesini daha da güçlendiriyoruz” dedi.

YENİ PROJELERLE DEMİR YOLU ULAŞIMINI GÜÇLENDİRMEK

Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajları ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürmek için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını açıkladı. “Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlayacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Demir yolu hatlarımızı limanlara, organize sanayi bölgelerine ve lojistik merkezlere bağlıyoruz. İltisak hatlarımızı da titizlikle ele almak zorundayız” şeklinde konuştu.

HIZLI İLERLEME HEDEFİ

Bakan Uraloğlu, mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 439 kilometreden 608 kilometreye çıkarmayı planladıklarını belirtti. “Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu iltisak hattı, hem ulaşım hem de kalkınma açısından stratejik bir proje. Bu yılı sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometrelik hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ni birleştirecek. Proje kapsamında köprü, 24 menfez ve alt/üst geçit inşası gerçekleştirilecek” dedi.

LOJİSTİK ÜSSÜ HALİNE GELİYOR

Bakan Uraloğlu, “Bu hat, Eskişehir OSB’de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak hem maliyetleri düşürüyor hem de kara yolu trafiğini rahatlatıyor. Hasanbey Lojistik Merkezi’nin etkin kullanımı güçlenecek ve Eskişehir, bölgesel bir lojistik üssü haline gelecek. Eskişehir’in sanayi tesislerinin rekabet gücü, lojistik maliyetlerin düşmesi ile artacak” ifadelerini kullandı. Törenin ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, organize sanayi bölgesi ve demir yolunun temelini attı. Ayrıca Uraloğlu, temel atma programının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgilendi.