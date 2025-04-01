Bakan Uraloğlu, Trabzon’da Bayram Programına Katıldı

RAMAZAN BAYRAMI’NDA VATANDAŞLA BULUŞMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon’da vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrileriyle bayramlaşarak birebir görüşen Bakan Uraloğlu, herkesin bayramını kutladı. Önce ailesiyle bayramlaşan Bakan, daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen bayram programına katılarak il protokolü, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

HASSASİYET VURGUSU

Bakan Uraloğlu, “Gazze’den Doğu Türkistan’a kadar Müslüman kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın sıkıntılı olduğu bölgeler var. Allah’tan inşallah onların da zorluklarını bu bayram gidersin. Onların da özgürlüklerine bir an önce kavuşmalarına Allah’tan nasip etsin.” diyerek, bayram mesajında duyduğu hassasiyeti belirtti. Yolda olan vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Bakan, “Yolda olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza mutlaka trafik kurallarına uyarak seyretmelerini ve sağ salim olarak gidecekleri yere gitmelerini ve dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

ULAŞIM YATIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ulaşım yatırımları hakkında da bilgiler veren Bakan Uraloğlu, “Trabzonluların en yoğun olarak talep ettiği Raylı Sistemdir. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemizle beraber bir proje ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı ile sorumluluğunu Bakanlık bünyesine aldık.” ifadesini kullandı. Projenin Akçaabat’tan Yomra’ya kadar ulaşacağını belirten Bakan, “32 kilometrelik bir hat, yani Şehir Hastanesi’nden stadyumdan, Meydan’a üniversitesine kadar bütün etapları kapsayacak şekilde. Hedefimiz bu sene projesini bitirmek. Önümüzdeki sene de yatırım programına almak hedefimiz.” şeklinde konuştu.

GÜNEY ÇEVRE YOLU VE HAVALİMANI GÜNCELLEMELERİ

Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu’na başlamış olduklarını ve toplamda 4 tünelde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Kanuni Bulvarı’ndaki çalışmalarda sona geldiklerini vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’ndaki gelişmelere de değindi. Havalimanında bugün 80 uçuş olduğunu belirten Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminallerinde bazı düzenlemelerin yapıldığına işaret ederek, havalimanındaki çalışmaların bir kısmının bu yıl tamamlanacağını söyledi. Havalimanının pistinin 2 bin 600 metre olduğunu vurgulayan Bakan, yeterli gelmediğini ve yeni havalimanı projesinin detaylarına çalıştıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GENEL GİDİŞATI

Türkiye’nin genel gidişatını değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin genel gidişatı çok iyi, çok daha iyi olacak. Bazı ufak tefek geçişler olabilir. Türkiye gerek dünyadaki konjonktürden gerekse de iç dinamiklerden etkilenebilir; ama hedefimizde bir sapma yok.” şeklinde konuştu. Enflasyonu iki haneli rakamların altına çekmeyi hedeflediklerini belirten Bakan, “Bazen biraz duraklarsınız bazen dizinizi biraz bükersiniz. Birileri sizin diz çöktüğünüzü zannedebilir ama o daha yukarı zıplama hamlesidir.” açıklamasında bulundu.