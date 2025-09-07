Bakan Uraloğlu, Uçak Yolcularına Ücretsiz Su

ÜCRETSİZ SU İKRAMI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu yolculuklarında yolculara ücretsiz su sunulması amacıyla uygulamanın başlatıldığını duyurdu. Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak.” dedi.

YOLCU KONFORUNA VURGU

Bakan Uraloğlu, bu kararın yolcu konforu ve uçuş emniyetine doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Özellikle yaz aylarında ve uzun süren beklemelerde, kabin içi havalandırma sorunları nedeniyle yolcuların susuz kalmasının sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Uraloğlu, “Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Yolculara ücretsiz içme suyu temin edilmesinin, yolcu memnuniyetini artıracağını ve havayolu işletmelerinin uluslararası saygınlığını güçlendireceğini ifade etti.