Bakan Uraloğlu Yol Çalışmalarını Değerlendirdi

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yol yapım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, “8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik” şeklinde konuştu. Bakan, herhangi bir kesintiye meydan vermeden afet konutlarına güvenli ulaşım sağlamak amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını değerlendirirken, “Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 8 ilde 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

YAPIMI TAMAMLANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ

Tamamlanan ve halen yapım aşamasındaki kesimler konusunda bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Osmaniye’de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresi, Hatay’da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresi, Kahramanmaraş’ta 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresi tamamlandı. Malatya’da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresi, Şanlıurfa’da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresi, Diyarbakır’da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresi ve Kilis’te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresi hizmete alındı. Adana’daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde belirtti.

HASARLI KESİMLERİN ONARIMI

Uraloğlu, deprem bölgesindeki 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğini hatırlatarak, “11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98’i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık. Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımının yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi” dedi.