Bakan Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’ndaydı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’nda yürütülen çalışmaları incelemek için bölgede bulundu. Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, üstyapı imalatlarının ise hızla ilerlediğini belirterek, hava limanının gelecek yıl sona kalmadan kesintisiz olarak hizmete gireceğini açıkladı. Uraloğlu, Sivas’ta TÜRASAŞ tarafından üretilen tank taşıyabilen vagonların teslim törenine katıldıktan sonra Yozgat’a geçerek hava limanı inşaatındaki son durumu gözden geçirdi. Teknik detaylar ve projenin geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, devam eden çalışmaların planladığı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, projedeki alt yapı işlerinin neredeyse tamamlanmış durumda olduğunu vurgulayarak, “Şu an üst yapı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Hava limanını en geç 2026 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Çalışmaları son aşamalara yaklaştığını belirten Uraloğlu, “Zaman zaman ön görmediğimiz bazı sıkıntılarla karşılaştık. Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı zorluklarla karşılaştık ama bunların çözümü belli bir süre aldı. Bu süreçte Akdağmadeni, Sorgun ve Alaca yollarına bağlanacak yolları bitirip hizmete açtık” dedi.

PİST VE TERMINAL ALANI BİTME AŞAMASINDA

Uraloğlu, havaalanı ile ilgili önemli bilgiler de paylaşarak, “Pist inşaatı 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. Bunu tamamladık. Yani geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı oluşturuyoruz. Ayrıca, çevrede yaklaşık 10 kilometrelik bir servis güvenlik yolunu da bitirerek kullanıma açtık. Apronda 300 metreye 120 metrelik bir alanı tamamladık. Uçakların terminale yaklaşım yollarından 265 metrelik bir kısmını bitirdik” dedi. Bunun yanında, yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanının inşaatının da devam ettiğine değinen Uraloğlu, “İnşallah yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve kış şartlarında da çalışmalara devam edeceğiz” diye belirtti.

KAPALI ALAN VE MODERN TESİSLER

Toplam 32 bin metrekare kapalı alan oluşturacaklarını vurgulayan Uraloğlu, “Güç merkezleri, teknik binalar, güvenlik yapıları ve yangın söndürme araçlarının yer alacağı binalarla birlikte toplamda yaklaşık 500-600 araç kapasiteli modern bir otopark ile donatılmış bir havalimanı inşaatı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten kalite noktasında da emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.