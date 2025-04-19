Bakan Uraloğlu, Ziyaretler Gerçekleştirdi

CENAZE KATILIMI VE PARTİ ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası AK Parti Siirt İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partililerle bir araya geldi.

ESNAF ZİYARETİ VE ANKARA’YA DÖNÜŞ

Bakan Uraloğlu, ardından AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül’ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin’in cenazesine katıldı. Cenaze töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Uraloğlu, son olarak Ankara’ya hareket etti.