Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’deki bütçe sunumuna TOGG ile geldi.

TOGG’dan gerekli izinleri aldıklarını belirten Bakan Varank “Bugün Meclis’e TOGG ile geldik. Birileri zamanında böyle bir milli projeyi hazmedemedi. Biz de TOGG ile tekrardan Meclis’e geldik. Bize laf attılar. ‘Madem TOGG var. Neden onunla Meclis’e gelmiyorsunuz?’ dediler. Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis’e geldik. Bu bir vizyon projesi” dedi.

‘AĞLAMAK İSTİYORUM’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “Tarihi anlar yaşıyoruz. Ben ağlamak istiyorum. Aradan geçen 61 yılın ardından, bu büyük bir özleme ve hasrete dönüşmüştü. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Türk milletinin eseridir” diye konuştu.