Bakan Yardımcısı Aktaş Bingöl’de İncelemelerde Bulundu

BAYRAM TEDBİRLERİNİ İNCELEDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl’de uygulama noktalarını ziyaret etti. Bayram dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceleyen Aktaş, bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkili olduğunu değerlendirdi.

POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Aktaş, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte çalışmalarda bulunan polislerle bayramlaşıp, görevlerinde gösterdikleri özveri için teşekkür etti.