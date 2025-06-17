Bakan Yardımcısı Çam Müzeyi Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERLE DUYGUSAL ANLAR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bartın’daki Amasra ilçesindeki müze ziyaretinde Ankara’dan gelen öğrencileri görünce eski hatıraları canlandı. Çok sayıda görüşme ve ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Bartın’a gelen Çam, öncelikle Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ı ziyaret etti ve öğretmenevinde Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi (EDEP) toplantısına katıldıktan sonra Amasra’ya geçti.

ANILARINA DÖNDÜ

Amasra’da Çam’ı Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve müze personeli karşıladı. Amasra Müzesi önünde öğle saatlerinde gelen öğrenci grubunu gören Bakan Yardımcısı, müze kapısından geri dönerek öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğrencilerin alkışları eşliğinde anılarını hatırlayan 50 yaşındaki Çam, “Ben de 18-19 yaşlarında geldim Amasra’ya. Gençlersiniz, tebrik ediyorum. İyi gezmeler, eğlenceler diliyorum” dedi.

MÜZE ZİYARETİ VE AMACIMIZ

Kısa bir sohbetin ardından müzeye yönelen Çam, müze içindeki eserleri inceleyerek burada bilgi aldı. Müze içi ve bahçesindeki tarihi eserleri dikkatle inceleyen Bakan Yardımcısı, bir gazetecinin sorusu üzerine, “Bartın Valimiz Sayın Nurtaç Arslan ile bazı programlarınız vardı. Program ve görüşmelerimizi sonlandırdıktan sonra Amasra Müzesi’ni gezmek ve eserleri görmek istedim. Amasra ziyaretimin temeli müzeyi ve eserleri görmekti” şeklinde açıklama yaptı. Çam, ziyareti sırasında Amasra’yı tekrar ziyaret etme isteğini de belirtti ve bir sonraki gelişinde kazı çalışmalarını yerinde görmeyi planladığını söyledi. Gezin ardından Amasra’dan ayrılan Çam, karayolu ile Ankara’ya doğru yola çıktı.