Bakan Yardımcısı Eminoğlu Düzce’yi Ziyaret Etti

GENÇLER İLE BULUŞMA VE SAHUR ETKİNLİĞİ

Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, gençlik merkezinde gençlerle bir araya geldi. Bu ziyaretten sonra, Cahit Zarifoğlu Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

SAMİMİ SOHBETLER VE DÜŞÜNCELERİN PAYLAŞIMI

Bahçeşehir Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluşan Eminoğlu, İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte yurt öğrencileriyle sahurda bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte, gençler düşüncelerini paylaşarak keyifli sohbetler gerçekleştirdi.