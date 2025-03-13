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Bakan Yardımcısı Polat’tan Eskişehir’e Ziyaret

BAKAN YARDIMCISI POLAT’IN ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, çeşitli etkinliklere katılmak amacıyla Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Polat, valilik binasına gelişinde Aksoy tarafından karşılandı. Ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

PROJELER VE YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret sırasında, Eskişehir’de tarım ve orman alanında yürütülen projeler, gelecekteki yatırımlar ve bölgesel kalkınma gibi konular hakkında görüş alışverişi yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy, Abdulkadir Polat’a Eskişehir’in tarım ve orman potansiyelinin önemini anlatırken, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların gelecekteki projelere olan katkısına dikkat çekti. Aksoy, ziyaret için Polat’a teşekkürlerini iletti.

MEMNUNİYET İFADE EDİLDİ

Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Eskişehir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarım ve orman alanındaki yatırımların ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından, Polat, Vali Aksoy’a misafirperverliği için teşekkür ederek, diğer programlarına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

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