Bakan: Yeni öğretmen atamaları yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim-öğretim yılına dair açıklama yaptı ve yeni öğretmen alımı yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İhtiyaca binaen özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak” dedi.

TRT Haber’in özel röportaj konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer’in, açıklamalarının satır başları şöyle;

Bu dönem 2022-2023 eğtim öğretim yılı hazırlıklarına çok erken başladık. 17 Haziran’da 2021-2022 eğitim yılı kapatıldıktan sonra tüm okul yöneticilerimiz ile bir araya geldik ve ilk startı verdik. Okullarımızın ihtiyacının karşılanması noktasında, bütçelerin aktarılması noktasında, okulların eğitim öğretime hazırlanması noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

“Bu yıl ilk defa yardımcı kaynaklar tüm sıralara yerleştirildi”

Bu dönem ilk defa 20 yıldan bu yana biliyorsunuz eğitimde fırsat eşitliği bağlamında dağıtılan okul ders kitaplarına ilave olarak yardımcı kaynaklar tüm sıralara yerleştirildi. Yaklaşık 136 milyon 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin bir dönem boyunca ihtiyaç duyabilecekleri tüm yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.