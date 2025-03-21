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Bakan Yerlikaya: 16 Polis Yaralandı, 53 Gözaltı

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İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplamda 326 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini aktardı. Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını belirtirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

PROTESTO GÖSTERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Yerlikaya, dün gerçekleşen protesto gösterilerine ilişkin de bilgi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı birçok ilde protestolar düzenlendi. Dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye “Kamu Malına Zarar Verme” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarıyla işlem yapıldığı açıklandı. Yerlikaya, bu eylemler sırasında 16 polisin yaralandığını da duyurdu.

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