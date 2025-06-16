Bakan Yerlikaya, 18 ilde 39 şüpheli

DEAŞ OPERASYONLARINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde 18 ilde DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgide, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

OPERASYONLARIN YAPILDIĞI İLLER

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üyelikleri, bu örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlama faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapma eylemleri tespit edildi. Bu operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, terörle mücadele konusundaki kararlılığın altını çiziyor.