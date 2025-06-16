Bakan Yerlikaya, 18 İlde 39 Şüpheli

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN DEAŞ OPERASYONUNA DAİR AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlenen son operasyonlarla ilgili bilgileri aktardı. 18 ilde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Son 14 günde düzenlenen operasyonlarda Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinin yer aldığı belirtiliyor. Yakalanan şüphelilerin DEAŞ’a üye olduğu, terör örgütüyle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal elde edildi.

BAKAN YERLİKAYA’NIN MESAJI

Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz” diyerek, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.