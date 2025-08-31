Bakan Yerlikaya, 19 ilde operasyon açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabında “Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Yasa dışı bahis” suçlarına yönelik 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda toplamda 198 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 49’unun tutuklandığını, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

DOLANDIRICILIK VE SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Yerlikaya, yapılan operasyonlarda suçtan elde edildiği düşünülen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Operasyona ilişkin ayrıntılar paylaşan Yerlikaya, “Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları tespit edildi. Ayrıca ‘araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov’ temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi” şeklinde konuştu.

OPERASYONLARIN KAPSAMI VE TEŞEKKÜRLER

Operasyonlar, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olarak gerçekleştirildi. Ayrıca Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da da operasyonlar düzenlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların koordinasyonunu sağlayan valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, il emniyet müdürlüklerine, polis teşkilatına ve MASAK çalışanlarına teşekkür etti. Yerlikaya, “Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.