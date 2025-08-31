Bakan Yerlikaya, 198 şüpheliyi yakaladı

OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen büyük bir operasyondan bahsetti. Bu operasyon, 19 il merkezli olarak gerçekleştirilen ve 40 ilde ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlendi. Operasyonların sonucunda toplamda 198 şüpheli yakalandı ve bunlardan 49’u tutuklandı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siber suçlarla ilgili son 10 günde elde ettikleri başarılı sonuçları vurguladı.

SUÇ TİPLERİ VE MAL VARLIĞI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, operasyonlar sırasında suçla bağlantılı yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı, bu faaliyetleri yönettiği ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcılık için ‘araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov’ gibi temaları kullandıkları da belirtildi. Mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlamak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

KOORDİNASYON VE MÜCADELE

Yerlikaya, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, valilere, cumhuriyet başsavcılıklarına, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ve operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür etti. “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadeleriyle, siber suçlarla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.