Bakan Yerlikaya: 2 Polis Şehit Oldu

ŞEHİT OLAN POLİSLERİMİZİN ACISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası yaşanan üzücü durumu paylaştı. Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1’inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır, polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır” sözleriyle olayın burukluğunu ifade etti. Ayrıca, “Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Olayın failinin 16 yaşındaki E.B. olduğu ve yakalanmış olduğu bilgisi verildi. Yerlikaya, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

SAVCILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İzmir’in Balçova ilçesindeki saldırıyı kınadı ve “Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından acil adli soruşturma başlatıldığını belirterek, “2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.