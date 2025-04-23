Bakan Yerlikaya, 23 Nisan’ı kutladı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 23 Nisan’ın millet iradesinin temeli olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Gazi Meclis’imiz bundan 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de dualarla ve büyük bir inançla açıldı” dedi.

MİLLİ MÜCADELE’NİN ANLAMINA DEĞİNDİ

Milli Mücadele’nin en zorlu günlerinde İstiklal Savaşı’nı yöneten Meclis’in, mazlum milletlere de ışık ve rehberlik ettiğini hatırlatan Yerlikaya, ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı “Çocuklarımız yaşama sevincimizdir” diyerek tüm çocuklara armağan ettiğini belirtti.

BAYRAMIN SİNYALİ VE GELECEK UMUDU

Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, çocukların umutlarını büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, “23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” sözleriyle mesajını tamamladı.