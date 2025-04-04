Bakan Yerlikaya, 27 İlde FETÖ’ye Operasyon Düzenlendiğini Açıkladı

FETÖ’YE YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONLARDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48’inin tutuklandığını, 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI VE OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yerlikaya, şüphelilerin “örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme”, “ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme”, “kripto haberleşme programı ByLock’u kullanma” gibi çeşitli suçlardan arandığını ifade etti. Ayrıca operasyonlarda, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığı bilgisini paylaştı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu da açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA’NIN FETÖ MÜCADELESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Yerlikaya, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.