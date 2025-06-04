Bakan Yerlikaya: 3 Bin Gizli Yolcu

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgilere yer verdi. Bakan Yerlikaya, Habertürk yayınına yaptığı açıklamada, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin ve 33 bin 943 personelin sahada görev alacağını duyurdu. Toplamda 68 bin 826 polis ve jandarmanın bayram döneminde göreve başlayacağı bilgisini de verdi.

DENETİM HIZLANDIRILIYOR

Şehirlerarası otobüslerde emniyet ekiplerine bağlı olarak 3 bin gizli yolcu bulunacağını belirten Bakan Yerlikaya, “3 bin gizli yolcuyla otobüslerde denetimler yapılacak. Bin 485 mobil radar gece gündüz yollarda olacak. Toplam 6 bin 339 saat havadan denetim yapılacak” şeklinde konuştu. Trafikteki can kayıplarına dair rakamlar veren Yerlikaya, 2002 yılında 9 bin 5, 2021 yılında 5 bin 362 can kaybı yaşandığını ve 2024’te bu sayının 6 bin 351 olduğunu belirtti. “2030 yılında hedefimiz bunu 2 bin 791’e düşürmek” dedi. Hız sınırlarına değinen Bakan, şehir içindeki hız ihlalleri sonucu meydana gelen ölümlerin yüksek olduğunu kaydetti.

RADAR DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Bakan Yerlikaya, günde 10 kişinin hızdan dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayarak, otoyollarda 120 radar bulunduğunu, her 30-35 kilometrede bir radara erişilebildiğini ifade etti. “Yap-işlet-devret yollarımızda 154’e kadar gidilebiliyor. Bu limitler güzel limitler” diyerek yerleşim yerlerinde radar denetimlerinin az olması nedeniyle trafik kazalarının arttığını belirtti.

CEZALAR ARTTIRILDI

Araçtan inenlere yönelik cezaların da artırılacağını açıklayan Bakan Yerlikaya, “Makas atmaya 90 bin TL ceza geliyor. Saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL ceza kesilecek” ifadelerini kullandı. Trafik cezası olan sürücülerin ehliyetlerinin alınacağını ve araçlarının bağlanacağını da sözlerine ekledi. “Kesilen trafik cezalarının yarısı sosyal yardım kuruluşlarına aktarılıyor” şeklinde tamamladı.