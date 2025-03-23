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Bakan Yerlikaya: 323 Kişi Gözaltında

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İSTANBUL’DA SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalar sürüyor. Gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülük ettiği çağrılarla marjinal grupların sokağa çıkması sağlanıyor.

GÖZALTILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra İstanbul’da meydana gelen protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Yerlikaya, “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

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