Bakan Yerlikaya 348 Kişiyi Kurtardı

ÇANAKKALE’DEKİ ORMAN YANGINLARINDA KURTARMA OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınlarından etkilenen 348 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı” dedi.

DEVREYE GİREN SAHİL GÜVENLİK GÜCÜ

Bugün Çanakkale’nin Merkez ilçesi Çınarlı köyü mevkiinde meydana gelen yangınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından anında harekete geçildi. Yerlikaya’nın belirttiğine göre, 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) hızlıca görevlendirildi. Görevlendirilen botlar aracılığıyla toplam 348 kişi deniz ve kara üzerinden emniyetli bölgelere tahliye edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE TEŞEKKÜR

Yerlikaya, “Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum” diyerek yapılan çalışmaları takdir etti. Ayrıca, “Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun” dileklerini iletti.