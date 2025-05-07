Bakan Yerlikaya, 568 Şüpheli Gözaltında

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede 568 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçları”na yönelik olarak son 10 gündür yürütülen operasyonlar sonucunda bu kişilerin yakalandığını bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ VE YAPILAN OPERASYONLAR

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla yüksek kazanç iddiasıyla dolandırıcılık yaptıklarını açıkladı. Bu kişilerin yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıklarını, kumar oynatma ve para transferi işlevlerine aracılık ettiklerini belirtti. Ayrıca, siber sistemleri kullanarak kumar oynamaya yer ve imkan sunduklarını, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç elde ettiklerini vurguladı. Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 39 ilde gerçekleştirildiği bilgisini aktardı.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI VE DİJİTAL MATERYALLER

Yerlikaya, yakalanan şüphelilere yönelik bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve diğer birçok suçtan dolayı soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, yapılan operasyonlar sonucunda 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan ve 11 bahçeden oluşan toplam 1 milyar 111 milyon 599 liralık değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Operasyonlar sırasında ruhsatsız tüfekler ve çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirtirken, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır” diyerek sözlerini tamamladı.