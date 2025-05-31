Bakan Yerlikaya, 7 kişinin yakalandığını duyurdu

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık.” ifadesini kullandı.

ARANAN SUÇLULARIN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalandığını belirtti. Yakalanan suçlu şahıslara ilişkin bilgiler paylaştı. “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan kırmızı bültenle aranan S.A.’nın Kuzey Makedonya’da, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan G.K.’nın Almanya’da, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ihraç ve ticareti yapmak” suçlarından M.Ş.’nin Hollanda’da, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan A.S.A.’nın Fransa’da yakalandığı bilgisi verildi.

OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİ VURGUSU

Ayrıca, “kasten öldürme” suçundan E.B.’nin Rusya’da, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hakaret, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ulusal seviyede aranan M.T. ile “nitelikli kasten öldürme” suçundan K.Ç.’nin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı aktarıldı. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren ekiplere teşekkür ederek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.” değerlendirmesini yaptı.