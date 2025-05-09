Bakan Yerlikaya, 7 Zanlı Tutuklandı

OPERASYONLARDA TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 3 ilde toplamda 7 zanlının tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda, 1 milyar 250 milyon lira değerinde 75 gayrimenkul ile 34 araca da el konuldu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 7’sinin tutuklandığını ve 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRMA TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin yüksek faizle borçlandırdıkları vatandaşları baskı altına aldıklarını ve teminat olarak çek, senet ve tapu gibi belgeler imzalattıklarını söyledi. Aynı zamanda ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskı ile aldıklarını belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti: “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve tefecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 milyar 250 milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konuldu.”

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE BELGELER

Operasyon dahilinde ayrıca 2 bin 478 çek ve senet, 10 çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildiği açıklandı. Bu durum, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin ne denli kapsamlı olduğunu gösteriyor.