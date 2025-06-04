Bakan Yerlikaya, 73 Torbacı Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “NARKOKAPAN-MUĞLA” operasyonu kapsamında 73 torbacının gözaltına alındığını ve bunlardan 43’ünün tutuklandığını, 30’u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hedef GENÇLER

Yerlikaya, Muğla’da gerçekleştirilen operasyonların 4 gün önce düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlar, özellikle gençlere yönelik uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına, yani “torbacılara” odaklandı. İçişleri Bakanı, “Torbacı” olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla uyuşturucu satışı yaptığına ve ticareti organize bir şekilde yürüttüğüne dair tespitler yapıldığını belirtti.

POLİS HAZIRLIĞI

Operasyon için 4 aylık bir hazırlık süreci geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Muğla’nın çeşitli ilçelerinin yeniden incelendiğini ve elde edilen bilgilerin titizlikle analiz edildiğini ifade etti. Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair deliller toplandı. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Muğla Valisi, kaymakamlar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile kahraman jandarmalara da teşekkür etti. “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır!” diyerek, zehir tacirleriyle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.