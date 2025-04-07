Bakan Yerlikaya: “9 Suç Örgütü Çökertildi”

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “9 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 86 şüpheli tutuklandı” ifadesine yer verdi. Bakan Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla emniyet ve jandarma güçlerinin 9 farklı organize suç örgütünü etkisiz hale getirdiğini belirtti. Bu süreçte, Kahramanmaraş, Adana, Sakarya, Balıkesir ve Antalya gibi şehirlerde önemli suç örgütü liderleri yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, “İstanbul’da B.G.’nin, Mersin’de M.K.’nin, Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşı olduğu 9 organize suç örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonlarda, içerisinde Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. gibi isimlerin bulunduğu toplamda 142 şüpheli yakalandı.” dedi. Şüphelilerden 86’sının tutuklandığını, diğerleri hakkında ise adli kontrol kararları alındığını ifade etti.

SUÇLAR VE YAKALANAN MALZEMELER

Bakan Yerlikaya, yakalanan suç örgütü üyelerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, ruhsatsız silah bulundurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi” çeşitli suçlamalar ile yargılanacağını belirtti. Operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yerlikaya, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” sözleriyle bu süreçte gösterilen kararlılığı vurguladı.