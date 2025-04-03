Bakan Yerlikaya: Aranan Şahıslar Geri Getirildi

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önemli bir açıklama yaptı. Bakan, “Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan’dan ülkemize geri getirdik” dedi. Bu durum, güvenlik güçlerinin yurt dışındaki aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını gösteriyor.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Yerlikaya’nın bu açıklaması, ülke güvenliği açısından kritik bir başarı olarak değerlendiriliyor. Gerçekleştirilen operasyonlar, uluslararası iş birliğinin ve etkin takip mekanizmalarının önemini ortaya koyuyor. Bakan, bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladığı ifadeleriyle dikkat çekiyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamanın devamında güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan, “Bu operasyonlar, halkımızın güvenliği için gereken bir konu. Güvenlik teşkilatlarımızın kararlılığı ve güçlü iradesi, bu başarının temeli” diyerek, çalışmaların süreceğini belirtiyor.