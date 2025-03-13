Bakan Yerlikaya Batman’da İftar Programına Katıldı

BATMAN’DA İFTAR PROGRAMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman’da düzenlenen iftar programına katıldı. Yerlikaya, Türkiye’nin farklı etnik ve mezhepsel kimliklere sahip tüm yurttaşlarının ortak bir vatana sahip olduğuna dikkat çekti. Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı gözetmeksizin herkesin ortak yurdu olduğunu ifade etti. Tarih boyunca ülkenin bağımsızlığı ve milletin refahı için sayısız zorluğa birlikte göğüs gerdiklerini belirten Yerlikaya, “Bizlere eşsiz bir ülke ve miras bırakıldı. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan emperyalist güçlere karşı galip gelen her zaman kardeşliğimiz oldu” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin uzun süredir mücadele ettiği terör konusuna dair de değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik güçlerinin eşgüdümlü mücadelesi sayesinde terörün sona ereceğini dile getiren Yerlikaya, “Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor” açıklamasında bulundu. Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 40 yılı aşkın süredir devam eden bölücü terör girdabını sona erdirmek olduğunu belirtti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK ANLAYIŞI

Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşmasıyla birlikte daha büyük ve güçlü bir ülke inşa edileceğini savunan Yerlikaya, en büyük gücün kardeşlikte olduğunu ifade etti. “Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan, milletin birliğinin ve beraberliğinin çağlar boyunca yaşatılacağını söyledi. Batman’daki iftar programında, vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin her köşesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.