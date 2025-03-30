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Bakan Yerlikaya: Bayramda Trafikte 5 Kayıp

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BAŞLADI

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün boyunca sürdüğünü duyurdu. Bayramın ilk günü olan cumartesi, 766 trafik kazası ile başladı. Bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybetti, 1.219 vatandaş yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Bakan, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıp denetimleri sürdürdüğünü belirtti. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekipleri tarafından 508.962 araç denetlendi. Bu denetimler kapsamında 29.622 araca hız ve radar işlemi yapılırken, 46.282 araca ise diğer işlemler uygulandı.

KAZALARI ÖNLEME AMAÇLI DENETİMLER

Denetimlerin amacı, trafik kurallarına uyulmasını sağlayarak kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek. Bakan, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ederek, “Bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” ifadelerini kullandı.

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