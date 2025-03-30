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Bakan Yerlikaya: Bayramda Trafikte 5 Kayıp

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BAŞBAKAN YERLİKAYA’DAN BAYRAM MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ramazan Bayramı’nın 9 günlük tatilinin dün başladığını duyurdu. Bayramın ilk günü olan cumartesi günü 766 trafik kazası gerçekleşti. Ne yazık ki bu kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybetti, 1.219 vatandaş ise yaralandı. “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Bakan Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük bir titizlikle sürdürdüğünü belirtti. Bayramın ilk gününde trafik ekipleri tarafından toplamda 508.962 araç denetlendi. Bu denetimlerde 29.622 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bakan, trafik denetimlerinin sadece işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” dedi.

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