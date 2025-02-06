Bakan Yerlikaya’dan Adıyaman’da Önemli Açıklamalar

BAKAN YERLİKAYA’DAN CUMHURBAŞKANINA SELAM

Bakan Yerlikaya’nın önemli açıklamaları arasında, “Sayın Cumhurbaşkanım, bereketli toprakların, yiğit ve yüce gönüllüler yurdu Adıyaman’ınızın güzel insanları… Sizleri; nuhabbetle, saygıyla selamlıyorum” ifadesi dikkat çekiyor. Adıyaman’a yönelik duyduğu sevgi ve saygıyı dile getiriyor.

DERİN YÜREK ACISI

Bakan Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanım, bugün; her birimizin yüreğinde derin bir sızı var” diyerek, ülkenin üzerinde bir sızı olduğuna vurgu yapıyor. Bu açıklama, toplumsal hassasiyetin önemine dikkat çekiyor ve halkın duygularını yansıtıyor.